Подробиці про цю ідею розповів у фейсбуці керівник компанії Володимир Новий. За його словами, у теплиці планують вирощувати понад 3 000 екологічно чистих рослин.
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Що вирощуватимуть тернополяни
Це стане можливим завдяки авторській технології, яка дає можливість вирощувати свіжі овочі та зелень, наприклад – помідори чері, перець, мікрогрін й різні види салату. Цікаво, що для цього не потрібен ґрунт. Українці проводять низку експериментів, зокрема – навіть з банановими та цитрусовими деревами.
Переваги, які дає нова технологія
Новий розповів, що його компанія вирішила змінити підхід до вирощування рослин. Їхні овочі та фрукти будуть екологічно чистими. Адже вміст нітратів й шкідливих речовин буде у сотні разів меншим, ніж цього вимагають державні стандарти.
Такий вигляд матиме теплиця / Фото з фейсбук-сторінки Нового
Наразі тернополяни експериментують зі смаковими якостями рослин у місцевих ресторанах, а відповідна технологія проходить патентування.