Подробиці про цю ідею розповів у фейсбуці керівник компанії Володимир Новий. За його словами, у теплиці планують вирощувати понад 3 000 екологічно чистих рослин.

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Що вирощуватимуть тернополяни

Це стане можливим завдяки авторській технології, яка дає можливість вирощувати свіжі овочі та зелень, наприклад – помідори чері, перець, мікрогрін й різні види салату. Цікаво, що для цього не потрібен ґрунт. Українці проводять низку експериментів, зокрема – навіть з банановими та цитрусовими деревами.

Зауважимо! За прогнозами компанії, завдяки такій теплиці можна буде отримувати понад 200 рослин власного виробництва щодня.

Переваги, які дає нова технологія

Новий розповів, що його компанія вирішила змінити підхід до вирощування рослин. Їхні овочі та фрукти будуть екологічно чистими. Адже вміст нітратів й шкідливих речовин буде у сотні разів меншим, ніж цього вимагають державні стандарти.



Такий вигляд матиме теплиця / Фото з фейсбук-сторінки Нового

Наразі тернополяни експериментують зі смаковими якостями рослин у місцевих ресторанах, а відповідна технологія проходить патентування.