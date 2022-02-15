Украинцы создали инновационную вертикальную теплицу: что там будут выращивать

Компания Green Wave Eco System из Тернополя готовится представить свою инновационную разработку. Это – вертикальная теплица и шоурум, площадью более 30 "квадратов".

Подробности об этой идее рассказал в фейсбуке руководитель компании Владимир Новый. По его словам, в теплице планируют выращивать более 3000 экологически чистых растений.

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Что будут выращивать тернополяне

Это станет возможным благодаря авторской технологии, позволяющей выращивать свежие овощи и зелень, например помидоры черри, перец, микрогрин и различные виды салата. Интересно, что для этого не нужна почва. Украинцы проводят ряд экспериментов, в том числе даже с банановыми и цитрусовыми деревьями.

Преимущества, которые дает новая технология

По прогнозам компании, благодаря такой теплице можно будет получать более 200 растений собственного производства в день.

Новый рассказал, что компания решила изменить подход к выращиванию растений. Их овощи и фрукты будут экологически чистыми. Ведь содержание нитратов и вредных веществ будет в сотни раз меньше, чем этого требуют государственные стандарты.

Так будет выглядеть теплица / Фото с фейсбук-страницы Нового

В настоящее время тернопольчане экспериментируют со вкусовыми качествами растений в местных ресторанах, а соответствующая технология проходит патентование.