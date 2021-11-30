В Украине начинают действовать ограничения использования пластиковых пакетов

С 10 декабря вступают в силу ограничения использования пластиковых пакетов в Украине. На первом этапе магазинам, супермаркетам, аптекам, заведениям питания и сфере предоставления услуг будет запрещено их бесплатное распространение.

Так, начинается реализация Закона "Об ограничении обращения пластиковых пакетов на территории Украины". К нарушителям будут применяться административно-хозяйственные санкции.

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Почему это важно

Исключение составляют биоразлагаемые пакеты, а также сверхтонкие пластиковые пакеты, предназначенные для упаковки свежей рыбы, мяса и продуктов из них, сыпучих продуктов и льда.

Мусор, накапливающийся на свалках, несет огромную угрозу для окружающей среды. Все, кому небезразлична судьба планеты, осознают: "Мы должны приложить максимум усилий, чтобы продуцировать меньше отходов". В частности, речь идет о пластике.

Использование пластиковых пакетов станет взвешенным, а украинцы постепенно привыкнут брать пакеты только по реальной потребности,

– убежден и.о. Министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец.

Он подчеркнул, что такая практика – не является новой. Вышеуказанных правил придерживаются европейцы, поэтому Украина присоединяется к движению цивилизованным путем. Кроме того, всегда есть альтернативные решения – экосумки или биоразлагаемые пакеты.