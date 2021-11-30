Так, розпочинається реалізація Закону "Про обмеження обігу пластикових пакетів на території України". До порушників застосовуватимуться адміністративно-господарські санкції.
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Чому це важливо
Сміття, що накопичується на звалищах, несе величезну загрозу для довкілля. Тож усі, кому небайдужа доля планети, усвідомлюють: "Ми маємо докласти максимум зусиль, аби продукувати менше відходів". Зокрема, йдеться про пластик.
Використання пластикових пакетів стане зваженим, а українці поступово звикнуть брати пакети лише за реальною потребою,
– переконаний в.о. Міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець.
Він підкреслив, що така практика – не є новою. Вищезазначених правил дотримуються європейці, тож Україна приєднується до руху цивілізованим шляхом. Крім того, завжди є альтернативні рішення – екоторбинки або біорозкладні пакети.