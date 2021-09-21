Инициативу реализует детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) совместно с организацией НПО INSCIENCE, которая работает в Украине для популяризации науки и формирования научного способа мышления в обществе. Цель проекта – дать возможность молодому поколению проявить свой голос и привлечь внимание к экологическим проблемам путем креативных кампаний и инновационных форматов.
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Почему это важно
По данным опроса U-Report, 76% молодых людей в Украине чувствуют себя ответственными за изменение климата. Именно молодежь должна важные инсайты, может продвигать собственные инициативы и работать на равных с родителями, учителями, экоактивистами, исследователями-экологами и представителями власти.
Такими проэктами как "ЭКОТОН" мы хотим усилить способность молодых людей и показать, что они являются агентами изменений в сфере защиты окружающей среды и могут обучать и мобилизовать своих сверстников,
– говорится в сообщении.
Детали
Подростки в возрасте 12 – 17 лет смогут больше узнать о климатическом активизм, получить поддержку экспертов и гранты на реализацию своих инициатив в школах и общинах. Команды будут работать над собственными коммуникационными проектами в течение 1 – 3 октября. Важно, что они будут получать информационную поддержку менторов – экологов, климатологов, экоактивистов, экспертов по коммуникациям и представителей бизнеса. Регистрация на соревнования продолжается до 11 утра 27 сентября.
Ключевые темы хакатонов:
- информирование о проблемах окружающей среды;
- популяризация экологических привычек;
- привлечения сверстников к климатическому активизма;
- продвижения инновационных решений;
- адвокация в общинах или на уровне всей страны.