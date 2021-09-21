Ініціативу реалізовує дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) спільно з організацією НУО INSCIENCE, яка працює в Україні для популяризації науки та формування наукового способу мислення у суспільстві. Мета проєкту – дати можливість молодому поколінню проявити свій голос та привернути увагу до екологічних проблем шляхом креативних кампаній та інноваційних форматів.

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Чому це важливо

За даними опитування U-Report, 76% молодих людей в Україні відчувають себе відповідальними за зміну клімату. Саме молодь має важливі інсайти, може просувати власні ініціативи та працювати на рівних із батьками, вчителями, екоактивістами, дослідниками-екологами та представниками влади.

Такими проєктами як "ЕКОТОН" ми хочемо підсилити спроможність молодих людей та показати, що вони є агентами змін у сфері захисту навколишнього середовища та можуть навчати й мобілізувати своїх одноліток,

– йдеться у повідомленні.

Деталі

Підлітки у віці 12 – 17 років зможуть більше дізнатися про кліматичний активізм, отримати підтримку експертів та гранти на реалізацію своїх ініціатив у школах та громадах. Команди працюватимуть над власними комунікаційними проєктами впродовж 1 – 3 жовтня. Важливо, що вони отримуватимуть інформаційну підтримку менторів – екологів, кліматологів, екоактивістів, експертів з комунікацій та представників бізнесу. Реєстрація на змагання триває до 11 ранку 27 вересня.

Ключові теми хакатону:

інформування про проблеми навколишнього середовища;

популяризація екологічних звичок;

залучення однолітків до кліматичного активізму;

просування інноваційних рішень;

адвокація у громадах чи на рівні всієї країни.

Документальні ролики, чат-боти, екоблоги, колаборація з місцевими ЗМІ – організатори закликають учасників проявляти креативність, відкриватися сміливим ідеям та не обмежуйте своє натхнення. П'ять команд-фіналістів отримають по 20 000 гривень на менторську підтримку для втілення своїх кампаній.

