В Украине проведут онлайн-хакатон, посвященный изменениям климата и защиты окружающей среды

Сегодня мы имеем дело с глобальными изменениями климата, которые вскоре могут превратиться в экологическую катастрофу. Так, в Украине объявили о запуске онлайн-хакатона "ЭКОТОН" для подростков. Главная тема – защита окружающей среды.

Инициативу реализует детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) совместно с организацией НПО INSCIENCE, которая работает в Украине для популяризации науки и формирования научного способа мышления в обществе. Цель проекта – дать возможность молодому поколению проявить свой голос и привлечь внимание к экологическим проблемам путем креативных кампаний и инновационных форматов.

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Почему это важно

По данным опроса U-Report, 76% молодых людей в Украине чувствуют себя ответственными за изменение климата. Именно молодежь должна важные инсайты, может продвигать собственные инициативы и работать на равных с родителями, учителями, экоактивистами, исследователями-экологами и представителями власти.

Такими проэктами как "ЭКОТОН" мы хотим усилить способность молодых людей и показать, что они являются агентами изменений в сфере защиты окружающей среды и могут обучать и мобилизовать своих сверстников,

– говорится в сообщении.

Детали

Подростки в возрасте 12 – 17 лет смогут больше узнать о климатическом активизм, получить поддержку экспертов и гранты на реализацию своих инициатив в школах и общинах. Команды будут работать над собственными коммуникационными проектами в течение 1 – 3 октября. Важно, что они будут получать информационную поддержку менторов – экологов, климатологов, экоактивистов, экспертов по коммуникациям и представителей бизнеса. Регистрация на соревнования продолжается до 11 утра 27 сентября.

Ключевые темы хакатонов:

информирование о проблемах окружающей среды;

популяризация экологических привычек;

привлечения сверстников к климатическому активизма;

продвижения инновационных решений;

адвокация в общинах или на уровне всей страны.

Документальные ролики, чат боты, экоблоги, коллаборация с местными СМИ - организаторы призывают участников проявлять креативность, открываться смелым идеям и не ограничивайте свое вдохновение. Пять команд-финалистов получат по 20 000 гривен на менторскую поддержку для воплощения своих кампаний.