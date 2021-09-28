Речь идет о комплексном документе, который объединит всех заинтересованных в дальнейшем развитии велосипедного движения и соответствующей инфраструктуры в Украине. Проект Национальной стратегии велосипедного движения рассмотрят и откорректируют до 20 октября 2021 года. Следующий шаг – подача в Министерство инфраструктуры Украины совместно с Планом действий.

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Проблематика

Сейчас в Украине 90 – 95% загрязнения воздуха в городах приходится на автотранспорт, и только 4% – на самолеты, поезда, водный транспорт и выбросы от предприятий. Около 69% населения проживает в городах, поэтому важно разрабатывать решения для развития безопасного, комфортного и экологически чистого общественного транспорта и микромобильности. В свою очередь это приведет к сокращению выбросов парниковых газов и улучшению общественного здоровья.

Почему это важно

Устойчивость транспортного сектора – одна из сквозных тем нескольких Целей устойчивого развития. Несомненное влияние транспорта на климат и благосостояние людей было признано в Рамочной конвенции ООН об изменении климата, где указано, что транспорт будет играть значительную роль в достижении целей, определенных Парижским соглашением.

Европейский зеленый курс предусматривает уменьшение выбросов парниковых газов транспорта на 90% для достижения европейской экономической климатической нейтральности к 2050 году.

Разработка Национальной стратегии велосипедного движения будет способствовать:

уменьшению загруженности автодорог;

улучшению мобильности;

низкоуглеродному развитию;

уменьшению загрязнения воздуха;

повышению конкурентоспособности и экономическому росту;

местному развитию и сплоченности;

развитию устойчивого туризма.

Стоит вспомнить, что улучшение велосипедного движения в Копенгагене позволило сократить автомобильное нагрузки на 45%. По данным U-Cycle, количество велосипедистов в Киеве во время карантина возросло более чем 2,5 раза, по сравнению с 2019 годом. Специалисты убеждены, что это – позитивная тенденция, которую нужно развивать в будущем.

О проекте

EU4Climate помогает шести странам Восточного партнерства (Армения, Азербайджан, Беларусь, Грузия, Республика Молдова и Украина) внедрять меры по противодействию изменениям климата и созданию низкоуглеродной и устойчивой к изменениям климата экономики. Проект реализуется ПРООН при финансовой поддержке ЕС.

Инициатива предоставляет приоритет вклада в экологическую устойчивость путем совершенствования отраслевых политик и содействия смягчению и адаптации к изменениям климата. В Украине основное внимание уделяется совершенствованию систем управления, содействию развитию городской мобильности и развитию низкоуглеродного транспорта.