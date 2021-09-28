Йдеться про комплексний документ, який об'єднає всіх зацікавлених у подальшому розвитку велосипедного руху та відповідної інфраструктури в Україні. Проєкт Національної стратегії велосипедного руху розглянуть та відкоригують до 20 жовтня 2021 року. Наступний крок – подання до Міністерства інфраструктури України разом із Планом дій.

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Проблематика

Наразі в Україні 90 – 95% забруднення повітря у містах припадає на автотранспорт, і лише 4% – на літаки, поїзди, водний транспорт та викиди від підприємств. Близько 69% населення проживає у містах, відтак важливо розробляти рішення для розвитку безпечного, комфортного та екологічно чистого громадського транспорту та мікромобільності. Своєю чергою це сприятиме скороченню викидів парникових газів та покращенню громадського здоров’я.

Чому це важливо

Сталість транспортного сектору – є однією з наскрізних тем декількох Цілей сталого розвитку. Безперечний вплив транспорту на клімат та добробут людей було визнано в Рамковій конвенції ООН Про зміни клімату, де зазначено, що транспорт відіграватиме значну роль у досягненні цілей, визначених Паризькою угодою.

Європейський зелений курс передбачає зменшення викидів парникових газів транспорту на 90 відсотків для досягнення європейської економічної кліматичної нейтральності до 2050 року.

Розробка Національної стратегії велосипедного руху сприятиме:

зменшенню завантаженості автошляхів;

покращенню мобільності;

низьковуглецевому розвитку;

зменшенню забруднення повітря;

підвищенню конкурентоспроможності та економічному зростанню;

місцевому розвитку та згуртованості;

розвитку сталого туризму.

Варто згадати, що покращення велосипедного руху у Копенгагені дозволило скоротити автомобільне навантаження на 45%. За даними U-Cycle, кількість велосипедистів у Києві під час карантинних обмежень зросла у більш ніж 2,5 раза, у порівнянні з 2019 роком. Фахівці переконані, що це – позитивна тенденція, яку потрібно розвивати в майбутньому.

Про проєкт