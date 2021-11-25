Как пояснили в Минздраве, постановление призвано усилить безопасность и качество донорской крови и компонентов крови, безопасность доноров и реципиентов.

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Реестр доноров крови

Национальный реестр будет вести учет данных донора, в том числе информацию о:

его медицинское освидетельствование;

допуск или отстранение от донации;

осуществлены донации;

возможные осложнения, связанные с донацией.

В реестре будут результаты медосмотра доноров перед донацией, информация об инфекциях и качестве крови, определение групповой и резус-принадлежности и других иммуногематологических исследований.

Реестр должен обеспечить прослеживаемость движения донорской крови от донора к реципиенту – "от вены к вене". Кроме того, он позволит в автоматическом режиме подсчитать количество донаций, что облегчит присвоение донору статуса "Почетный донор Украины".