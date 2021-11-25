Як пояснили в МОЗ, постанова покликана посилити безпеку та якість донорської крові та компонентів крові, безпеку донорів і реципієнтів.

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Реєстр донорів крові

Національний реєстр буде вести облік даних донора, зокрема інформацію про:

його медичний огляд;

допуск чи відсторонення від донації;

здійснені донації;

можливі ускладнення, пов'язані з донацією.

У реєстрі будуть результати медогляду донорів перед донацією, інформація про інфекції та про якість крові, визначення групової та резус-належності та інших імуногематологічних досліджень.

Реєстр має забезпечити простежуваність руху донорської крові від донора до реципієнта – "від вени до вени". Крім того, він дозволить в автоматичному режимі підрахувати кількість донацій, що полегшить присвоєння донору статусу "Почесний донор України".