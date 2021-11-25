В Украине создадут реестр доноров крови
Источник:24 канал
В Украине будет создан реестр доноров крови и компонентов крови, а также людей, которым запрещено жертвовать кровь. Соответствующее решение принял Кабинет Министров Украины на своем заседании 24 ноября.
Как пояснили в Минздраве, постановление призвано усилить безопасность и качество донорской крови и компонентов крови, безопасность доноров и реципиентов.
Стоит знать "Фундация Дом Рональда МакДональда" в Украине празднует 5 лет: результаты работы
Реестр доноров крови
Национальный реестр будет вести учет данных донора, в том числе информацию о:
- его медицинское освидетельствование;
- допуск или отстранение от донации;
- осуществлены донации;
- возможные осложнения, связанные с донацией.
В реестре будут результаты медосмотра доноров перед донацией, информация об инфекциях и качестве крови, определение групповой и резус-принадлежности и других иммуногематологических исследований.
Реестр должен обеспечить прослеживаемость движения донорской крови от донора к реципиенту – "от вены к вене". Кроме того, он позволит в автоматическом режиме подсчитать количество донаций, что облегчит присвоение донору статуса "Почетный донор Украины".
Кто может быть донором
Донором может быть любой дееспособный гражданин от 18 лет, который прошел соответствующее медицинское обследование и у которого нет противопоказаний, определенных Минздравом Украины. Взятие крови и ее компонентов у донора разрешается только при условии, что здоровью донора не будет причинен вред.
Детальнее с противопоказаниями для донорства крови можно ознакомиться на сайте Центра общественного здоровья.