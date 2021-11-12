По сценарию игра предлагает почувствовать себя в роли еще совсем юного студента или студентки, получившей возможность трудоустроиться на работу мечты. По меньшей мере, именно так сначала кажется.

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"Путь к работе"

Во время игры главный герой получает предложение о трудоустройстве, а затем его приглашают на собеседование. Здесь дальнейшее развитие событий зависит от шагов игрока.

Игра учит, чтобы не было разбитых надежд, потерянных денег и здоровья, непонятных колл-центров и неожиданной суммы в конверте. Думаю, вы об этом слышали… Надеюсь, что не сталкивались,

– рассказал коммуникационник Всеукраинского молодежного центра Виктор Золотаренко.

Игра предлагает разные решения в ситуациях, когда при трудоустройстве вам предлагают подписать непонятные документы, четко не говорят об условиях и оплате труда или вовсе предлагают неофициальную работу.

Попытаться сыграть может кто-угодно при помощи телеграмм-бота по ссылке.



Игра "Путь к работе" / Скриншот