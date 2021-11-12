В Украине создали игру о безопасном трудоустройстве: где можно поиграть
Источник:Виктор Золотаренко в фейсбуке
Всеукраинский молодежный центр создал игру "Путь к работе". Это 15-минутная игра, созданная с помощью чат-бота в телеграмме, которая учит как безопасно трудоустроиться.
По сценарию игра предлагает почувствовать себя в роли еще совсем юного студента или студентки, получившей возможность трудоустроиться на работу мечты. По меньшей мере, именно так сначала кажется.
Интересно Мобильность, коллаборация и инклюзивность: принципы, мотивирующие людей в МакДональдз
"Путь к работе"
Во время игры главный герой получает предложение о трудоустройстве, а затем его приглашают на собеседование. Здесь дальнейшее развитие событий зависит от шагов игрока.
Игра учит, чтобы не было разбитых надежд, потерянных денег и здоровья, непонятных колл-центров и неожиданной суммы в конверте. Думаю, вы об этом слышали… Надеюсь, что не сталкивались,
– рассказал коммуникационник Всеукраинского молодежного центра Виктор Золотаренко.
Игра предлагает разные решения в ситуациях, когда при трудоустройстве вам предлагают подписать непонятные документы, четко не говорят об условиях и оплате труда или вовсе предлагают неофициальную работу.
Попытаться сыграть может кто-угодно при помощи телеграмм-бота по ссылке.
Игра "Путь к работе" / Скриншот