Благотворительная акция продлится до 14 февраля. Цель – собрать 70 000 гривен, которые будут направлены на покрытие административных расходов всеукраинского колл-центра #СТОИТЬЖИТЬ.

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Как принять участие

Чтобы поддержать инициативу, необходимо сделать донейт в размере 200 гривен или больше. Каждый человек, совершивший пожертвование, автоматически получает возможность выиграть один из подарков, подготовленных партнерами. Помните, что чем больше внесено донейтов, тем больше шансов получить презент.

Мы с вами, имея неравнодушные сердца, способны снова и снова порождать добро,

– говорится в сообщении.

Полный текст публикации "Стоит жить":

Только тот, кто искренне верит в любовь, способен творить добро

Любовь бывает разной. Так же, как и ее проявления. Кто-то беспрестанно говорит слова любви, а кто-то дарит подарки. Мы с вами, имея неравнодушные сердца, способны снова и снова порождать добро

Это мотивирует нашу команду не останавливаться на достигнутом и искренне верить в то, что задумали

Мы запускаем большой благотворительный Марафон Любви, где у каждого из вас есть возможность подарить частицу своего тепла.

Все средства, собранные в рамках Марафона, будут направлены на покрытие административных расходов команды бэк-офиса всеукраинского колл-центра #СТОИТЖИТЬ.

Все детали и условия участия в Марафоне Любви читайте по ссылке

https://vartozhyty.com.ua/marathonlove

Большое спасибо нашим друзьям и партнерам за возможность подарить частицу своей любви горящим сердцам наших донейтеров.

Vidro.ua

WOOD MOOD

Vereta

Le_Estetec

НА ГЛАЗА

Your Planner

Киевский театр "Veritas"

Издательство «Абабагаламага»

Future Side VR Club & Cafe

SIRELIS BEAUTY SILK

Фабула

Марафон длится до 14.02.2022 включительно. 14 февраля мы определим победителей с помощью сервиса random.org и объявим результаты на нашей странице Facebook.

Присоединяйтесь к команде наших патронов по ссылке

https://www.patreon.com/vartozhyty

Маленькой помощи не бывает!

Берегите себя и близких