Благодійна акція триватиме до 14 лютого. Мета – зібрати 70 000 гривень, які спрямують на покриття адміністративних витрат всеукраїнського кол-центру #ВАРТОЖИТИ.
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Як взяти участь
Аби підтримати ініціативу, необхідно зробити донейт у розмірі 200 гривень або більше. Кожна людина, яка здійснила пожертву, автоматично отримує можливість виграти один з подарунків, підготовлених партнерами. Пам'ятайте, що чим більше донейтів внесено, тим більше шансів отримати презент.
Ми з вами, маючи небайдужі серця, здатні знову і знову породжувати добро,
– йдеться у повідомленні.
Повний текст публікації "Варто жити":
"Тільки той, хто щиро вірить в любов, здатен творити добро
Любов буває різною. Так само, як і її прояви. Хтось без зупину говорить слова любові, а хтось дарує подарунки. Ми з вами, маючи небайдужі серця, здатні знову і знову породжувати добро
Це мотивує нашу команду не зупинятися на досягнутому і щиро вірити у те, що задумали
Ми запускаємо великий благодійний Марафон Любові, де кожен з вас має можливість подарувати частинку свого тепла
Усі кошти, зібрані в рамках Марафону, будуть спрямовані на покриття адміністративних витрат команди бек-офісу всеукраїнського кол-центру #ВАРТОЖИТИ.
Усі деталі та умови участі у Марафоні Любові читайте за посиланням
https://vartozhyty.com.ua/marathonlove
Велике спасибі нашим друзям та партнерам за можливість подарувати частинку своєї любові палаючим серцям наших донейтері
Vidro.ua
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Фабула
Марафон триває до 14.02.2022 включно. 14 лютого ми визначимо переможців за допомогою сервісу random.org та оголосимо результати на нашій сторінці у Фейсбук.
Приєднуйтесь до команди наших Патронів за посиланням
https://www.patreon.com/vartozhyty
Маленької допомоги не буває!
Бережіть себе та близьких"