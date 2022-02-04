Благодійна акція триватиме до 14 лютого. Мета – зібрати 70 000 гривень, які спрямують на покриття адміністративних витрат всеукраїнського кол-центру #ВАРТОЖИТИ.

Важливо "Фундація Дім Рональда МакДональда" в Україні святкує 5 років: результати роботи

Як взяти участь

Аби підтримати ініціативу, необхідно зробити донейт у розмірі 200 гривень або більше. Кожна людина, яка здійснила пожертву, автоматично отримує можливість виграти один з подарунків, підготовлених партнерами. Пам'ятайте, що чим більше донейтів внесено, тим більше шансів отримати презент.

Ми з вами, маючи небайдужі серця, здатні знову і знову породжувати добро,

– йдеться у повідомленні.

Повний текст публікації "Варто жити":

"Тільки той, хто щиро вірить в любов, здатен творити добро

Любов буває різною. Так само, як і її прояви. Хтось без зупину говорить слова любові, а хтось дарує подарунки. Ми з вами, маючи небайдужі серця, здатні знову і знову породжувати добро

Це мотивує нашу команду не зупинятися на досягнутому і щиро вірити у те, що задумали

Ми запускаємо великий благодійний Марафон Любові, де кожен з вас має можливість подарувати частинку свого тепла

Усі кошти, зібрані в рамках Марафону, будуть спрямовані на покриття адміністративних витрат команди бек-офісу всеукраїнського кол-центру #ВАРТОЖИТИ.

Усі деталі та умови участі у Марафоні Любові читайте за посиланням

https://vartozhyty.com.ua/marathonlove

Велике спасибі нашим друзям та партнерам за можливість подарувати частинку своєї любові палаючим серцям наших донейтері

Vidro.ua

WOOD MOOD

Vereta

Le_Estetec

НА ОЧІ

Your Planner

Київський театр "Veritas"

Видавництво «Абабагаламага»

Future Side VR Club & Cafe

SIRELIS BEAUTY SILK

Фабула

Марафон триває до 14.02.2022 включно. 14 лютого ми визначимо переможців за допомогою сервісу random.org та оголосимо результати на нашій сторінці у Фейсбук.

Приєднуйтесь до команди наших Патронів за посиланням

https://www.patreon.com/vartozhyty

Маленької допомоги не буває!

Бережіть себе та близьких"