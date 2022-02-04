В Украине стартует благотворительный "Марафон любви": как принять участие
Источник:фейсбук "Стоит жить"
В Украине запускают благотворительный "Марафон любви". Так, каждый желающий может приобщиться и подарить добро другим.
Благотворительная акция продлится до 14 февраля. Цель – собрать 70 000 гривен, которые будут направлены на покрытие административных расходов всеукраинского колл-центра #СТОИТЬЖИТЬ.
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Как принять участие
Чтобы поддержать инициативу, необходимо сделать донейт в размере 200 гривен или больше. Каждый человек, совершивший пожертвование, автоматически получает возможность выиграть один из подарков, подготовленных партнерами. Помните, что чем больше внесено донейтов, тем больше шансов получить презент.
Мы с вами, имея неравнодушные сердца, способны снова и снова порождать добро,
– говорится в сообщении.
Полный текст публикации "Стоит жить":
Только тот, кто искренне верит в любовь, способен творить добро
Любовь бывает разной. Так же, как и ее проявления. Кто-то беспрестанно говорит слова любви, а кто-то дарит подарки. Мы с вами, имея неравнодушные сердца, способны снова и снова порождать добро
Это мотивирует нашу команду не останавливаться на достигнутом и искренне верить в то, что задумали
Мы запускаем большой благотворительный Марафон Любви, где у каждого из вас есть возможность подарить частицу своего тепла.
Все средства, собранные в рамках Марафона, будут направлены на покрытие административных расходов команды бэк-офиса всеукраинского колл-центра #СТОИТЖИТЬ.
Все детали и условия участия в Марафоне Любви читайте по ссылке
https://vartozhyty.com.ua/marathonlove
Большое спасибо нашим друзьям и партнерам за возможность подарить частицу своей любви горящим сердцам наших донейтеров.
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Фабула
Марафон длится до 14.02.2022 включительно. 14 февраля мы определим победителей с помощью сервиса random.org и объявим результаты на нашей странице Facebook.
Присоединяйтесь к команде наших патронов по ссылке
https://www.patreon.com/vartozhyty
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