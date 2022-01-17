К участию приглашают представителей молодежи в возрасте 16 – 25 лет, культурные и художественные организации, имеющие идею увлекательного проекта. Подать заявку можно до 21 февраля.

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Что получат победители

Среди многочисленных преимуществ для молодых талантов:

финансирование проекта;

менторская поддержка представителей ЕС или Великобритании.

развитие художественного сообщества вне столицы и помощь местной творческой молодежи в реализации способностей;

коммуникация и встречи с участниками активных организаций из областей для обмена опытом;

участие в сообществе выпускников, а поэтому – контакты самых влиятельных украинских художественных организаций и еще больше грантов.

Как принять участие