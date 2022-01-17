К участию приглашают представителей молодежи в возрасте 16 – 25 лет, культурные и художественные организации, имеющие идею увлекательного проекта. Подать заявку можно до 21 февраля.

Не пропустите В Авдеевке запустили современный тренинговый центр для педагогов

Что получат победители

Среди многочисленных преимуществ для молодых талантов:

  • финансирование проекта;
  • менторская поддержка представителей ЕС или Великобритании.
  • развитие художественного сообщества вне столицы и помощь местной творческой молодежи в реализации способностей;
  • коммуникация и встречи с участниками активных организаций из областей для обмена опытом;
  • участие в сообществе выпускников, а поэтому – контакты самых влиятельных украинских художественных организаций и еще больше грантов.

Как принять участие

  1. Ознакомиться с информацией, размещенной в путеводителе для участников конкурса.
  2. Заполните форму по ссылке.
  3. Описать идею своего проекта и рассказать о своей команде.
  4. Добавить подробный бюджет и учредительные документы: Устав, выписка из Единого Государственного Реестра и справка неприбыльности для общественных организаций.