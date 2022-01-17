До участі запрошують представників молоді у віці 16 – 25 років, культурні та мистецькі організації, що мають ідею захопливого проєкту. Подати заявку можна до 21 лютого.
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Що отримають переможці
Серед численних переваг для молодих талантів:
- фінансування проєкту;
- менторська підтримка представників ЄС або Великої Британії.
- розвиток мистецької спільноти поза столицею та допомога місцевій творчій молоді у реалізації здібностей;
- комунікація та зустрічі з учасниками активних організацій з областей для обміну досвідом;
- участь у спільноті випускників, а відтак – контакти найвпливовіших українських мистецьких організацій та ще більше грантів.
Як взяти участь
- Ознайомитися з інформацією, що розміщена в путівнику для учасників конкурсу.
- Заповнити форму за посиланням.
- Описати ідею свого проєкту та розказати про свою команду.
- Додати детальний бюджет та установчі документи: Статут, витяг з Єдиного Державного Реєстру та довідка неприбутковості для громадських організацій.