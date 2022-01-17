В Украине запускают конкурс для талантливой молодежи
17 января 2022 , 22:08Читати новину українською
Источник:"Гурт"
Программа House of Europe объявляет конкурс для молодежи. Победители получат гранты в размере 6 000 – 7 300 евро на осуществление собственных проектов.
К участию приглашают представителей молодежи в возрасте 16 – 25 лет, культурные и художественные организации, имеющие идею увлекательного проекта. Подать заявку можно до 21 февраля.
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Что получат победители
Среди многочисленных преимуществ для молодых талантов:
- финансирование проекта;
- менторская поддержка представителей ЕС или Великобритании.
- развитие художественного сообщества вне столицы и помощь местной творческой молодежи в реализации способностей;
- коммуникация и встречи с участниками активных организаций из областей для обмена опытом;
- участие в сообществе выпускников, а поэтому – контакты самых влиятельных украинских художественных организаций и еще больше грантов.
Как принять участие
- Ознакомиться с информацией, размещенной в путеводителе для участников конкурса.
- Заполните форму по ссылке.
- Описать идею своего проекта и рассказать о своей команде.
- Добавить подробный бюджет и учредительные документы: Устав, выписка из Единого Государственного Реестра и справка неприбыльности для общественных организаций.