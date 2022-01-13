Конкурс організовують Франкфуртське зоологічне товариство та Агенція трансформацій M.CLASS. Подати заявку на участь можна до 7 лютого 2022 року.
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Деталі
Хто може взяти участь у конкурсі
Суб'єкти малого та середнього бізнесу, які зареєстровані відповідно до чинного законодавства України та впроваджують свою діяльність на цільових територіях проведення конкурсу (населені пункти, які межують з Національним природним парком "Зачарований край", Закарпатська область). Брати участь можуть також фізичні особи/команди, що мають життєздатні ідеї та досвід, відповідно до умов конкурсу.
Основні вимоги
Зазначається, що бізнес-ідеї мають:
- впроваджуватися на цільовій території конкурсу;
- відповідати пріоритетам конкурсу;
- бути дружніми до довкілля та приносити економічну чи соціальну вигоду для цільової території конкурсу;
- передбачати певну взаємодію з Національним природним парком "Зачарований край".
Мовиться про "екофрендлі" туристичні продукти та локації, крафтове виробництво, переробка продукції сільського господарства, вирощування та заготівлю лікарських трав тощо.
У межах конкурсу передбачається:
- Консультаційна підтримка бізнес-експертів у відповідних сферах.
- Розробка маркетингових (промоційних) матеріалів.
- Розробка і реєстрація торгової марки.
- Проведення навчальних заходів.
- Покращення матеріально-технічної бази та закупівля обладнання відповідно до пріоритетних напрямків діяльності.
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