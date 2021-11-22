Инициативу реализует международная благотворительная организация "Экология-Право-Человек" (ЭПЧ) в сотрудничестве с изданием "Эко.Район". Финансовую поддержку оказывает Международный фонд "Возрождение".
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Что известно
Проект получил название "Усиление присутствия темы окружающей среды в информационном пространстве: от информации к действию". Его цель – усилить присутствие в тематики, касающейся окружающей среды.
Сегодня вопросы экологии должны стать одними из самых приоритетных. Ведь информированность – путь к конкретным действиям с целью дальнейших изменений. Отсутствие необходимой информации приводит к незнанию масштаба проблемы людьми, бездействию и усугублению экологических проблем.
Кроме того, не последнюю роль играет коррумпированность экосферы. Здесь речь идет о доступе к природным ресурсам и определенным благам, поэтому финансовые интересы являются толчком к злоупотреблениям и обострению экологических проблем. Поэтому важно освещать реальное положение дел, чтобы улучшить экологическую ситуацию.
Ожидается, что в рамках проекта специалисты:
- будут исследовать 6 избранных проблем;
- будут общаться с общинами;
- будут подавать информационные запросы проведения опросов;
- будут собирать статистические данные;
- проведут модерированные публичные дискуссии, в которых примут участие местные активисты, журналисты, представители органов местной власти и другие заинтересованные стороны (бизнес, ученые).
- будут консультировать местные общины и осуществлять необходимые правовые действия (представление жалоб, обращений, исков) для устранения выявленных нарушений законодательства;
- проведут онлайн-семинар для представителей информационных каналов с акцентом на важность окружающих тем.