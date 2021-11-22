Инициативу реализует международная благотворительная организация "Экология-Право-Человек" (ЭПЧ) в сотрудничестве с изданием "Эко.Район". Финансовую поддержку оказывает Международный фонд "Возрождение".

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Что известно

Проект получил название "Усиление присутствия темы окружающей среды в информационном пространстве: от информации к действию". Его цель – усилить присутствие в тематики, касающейся окружающей среды.

Сегодня вопросы экологии должны стать одними из самых приоритетных. Ведь информированность – путь к конкретным действиям с целью дальнейших изменений. Отсутствие необходимой информации приводит к незнанию масштаба проблемы людьми, бездействию и усугублению экологических проблем.

Кроме того, не последнюю роль играет коррумпированность экосферы. Здесь речь идет о доступе к природным ресурсам и определенным благам, поэтому финансовые интересы являются толчком к злоупотреблениям и обострению экологических проблем. Поэтому важно освещать реальное положение дел, чтобы улучшить экологическую ситуацию.

Ожидается, что в рамках проекта специалисты: