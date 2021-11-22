Ініціативу реалізовує міжнародна благодійна організація "Екологія-Право-Людина" (ЕПЛ) у співпраці з виданням "Еко.Район". Фінансову підтримку надає Міжнародний фонд "Відродження".

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Що відомо

Проєкт отримав назву "Посилення присутності теми довкілля в інформаційному просторі: від інформації до дії". Його мета – посилити присутність у ЗМІ тематики, що стосується довкілля.

Сьогодні питання екології мають стати одними з найпріоритетніших. Адже поінформованість – шлях до конкретних дій з метою подальших змін. Відсутність необхідної інформації призводить до незнання масштабу проблеми людьми, бездіяльності та посилення екологічних проблем.

Крім того, не останню роль відіграє корумпованість екосфери. Тут йдеться про доступ до природних ресурсів та певних благ, відтак фінансові інтереси є поштовхом до зловживань і загострення екологічних проблем. Саме тому важливо висвітлювати реальний стан справ, аби покращити екологічну ситуацію.

Очікується, що у межах проєкту фахівці: