В Украине запускают образовательный проект SEED от Глобального договора ООН

В Украине объявляется набор по программе SEED от Глобального договора ООН. К участию приглашают всех, кто имеет бизнес-идею, направленную на агросферу и устойчивое развитие.

Это реальная возможность получить базовые знания по разным направлениям. В частности, речь идет об: SMM, проектном менеджменте, коммуникациях, финграмотности, инвестировании и юридических вопросах бизнеса.

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Почему это важно

Проект нацелен на:

создание условий для повышения качества жизни украинцев;

трудоустройство и самозанятость населения;

формирование региональных конкурентных преимуществ путем повышения экономической грамотности людей и обеспечения качественного предпринимательского образования онлайн.

Что предлагают авторы инициативы

Лекции от менеджеров ведущих компаний. Стратегические сессии с экспертами по развитию идей. Менторская поддержка. Нетворкинг.

Как стать участником

Участие в проекте могут принять жители Киевской, Львовской, Ровенской, Николаевской, Одесской и Харьковской областей и подконтрольных Украине территорий Донецкой и Луганской областей. Подать заявку могут лица старше 18 лет. Проект абсолютно бесплатный.

Для того чтобы испытать свои силы, необходимо: заполнить анкету до 1 марта 2022 года. К ней стоит прикрепить ссылку на презентацию бизнес-идеи: в формате PowerPoint (до 10 слайдов), видео (до 60 секунд) или текстового файла (до 2 страниц). Экспертное жюри выберет лучшие идеи, которые получат финансовую поддержку для дальнейшей реализации.

Проект сосредоточен на достижении прогресса в реализации таких Целей устойчивого развития: "Качественное образование" и "Достойный труд и экономический рост". Аббревиатура SEED расшифровывается как: Sustainable, Empowering, Ethic, Diverse.