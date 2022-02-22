Це реальна можливість отримати базові знання з різних напрямків. Зокрема, мовиться про: SMM, проєктний менеджмент, комунікації, фінграмотність, інвестування та юридичні питання бізнесу.
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Чому це важливо
Проєкт націлений на:
- створення умов для підвищення якості життя українців;
- працевлаштування й самозайнятість населення;
- формування регіональних конкурентних переваг шляхом підвищення економічної грамотності людей та забезпечення якісної підприємницької освіти онлайн.
Що пропонують автори ініціативи
- Лекції від менеджерів провідних компаній.
- Стратегічні сесії з експертами для розвитку ідей.
- Менторську підтримку.
- Нетворкінг.
Як стати учасником
Участь у проєкті можуть взяти мешканці Київської, Львівської, Рівненської, Миколаївської, Одеської й Харківської областей та підконтрольних Україні територій Донецької та Луганської областей. Подати заявку можуть особи у віці від 18 років. Проєкт є абсолютно безкоштовним.
Для того, аби випробувати свої сили, необхідно: заповнити анкету до 1 березня 2022 року. До неї варто прикріпити посилання на презентацію бізнес-ідеї: у форматі PowerPoint (до 10 слайдів), відео (до 60 секунд) або ж текстового файлу (до 2 сторінок). Експертне журі обере найкращі ідеї, які отримають фінансову підтримку для подальшої реалізації.