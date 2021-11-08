Так, 23 ноября стартует первый курс Front-end. Продолжительность обучения – 14 недель.
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Подробности
IntelliStart предлагает научиться основам IT и испытать свои знания на практике. Однако это – не все. По результатам обучения лучшим специалистам будет предложено стать членами команды Intellias.
Мы стремимся быть как SpaceX среди образовательных учреждений – инновационными, прорывными и всегда на шаг впереди. Попав в школу, ты почувствуешь внутреннюю атмосферу Intellias – внимание к личности, а не так-надо-процессам,
– отмечают разработчики проекта.
Особенности школы:
- максимум практики;
- разностороннее обучение;
- индивидуальный подход;
- сопровождение ментора;
- бесплатное обучение;
- реальные проекты для портфолио;
- нетворкинг;
- удобный график.