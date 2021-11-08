Украинская IT-компания Intellias запускает собственную IT-школу: как попасть на обучение

Компания Intellias, специализирующаяся на информационных технологиях, открывает школу для новичков. Специалисты обещают программы на разные IT-специальности для людей, начинающих свой путь. Чтобы стать участником, вам не потребуются ни средства, ни опыт работы!

Так, 23 ноября стартует первый курс Front-end. Продолжительность обучения – 14 недель.

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Подробности

IntelliStart предлагает научиться основам IT и испытать свои знания на практике. Однако это – не все. По результатам обучения лучшим специалистам будет предложено стать членами команды Intellias.

Мы стремимся быть как SpaceX среди образовательных учреждений – инновационными, прорывными и всегда на шаг впереди. Попав в школу, ты почувствуешь внутреннюю атмосферу Intellias – внимание к личности, а не так-надо-процессам,

– отмечают разработчики проекта.

Особенности школы:

максимум практики;

разностороннее обучение;

индивидуальный подход;

сопровождение ментора;

бесплатное обучение;

реальные проекты для портфолио;

нетворкинг;

удобный график.