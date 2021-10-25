Инициатива направлена на увеличение зеленых насаждений страны. Она внедряется в рамках программы президента Украины "Зеленая страна".
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Где высадили деревья
- в Сумской области – представители отдела "Великая Писаревка" совместно с лесниками государственного предприятия "Ахтырское лесное хозяйство" высадили 17 000 саженцев дуба обыкновенного;
- в Житомирской области – пограничники отдела "Овруч" с местными жителями и лесниками госпредприятий высадили 10 000 саженцев различных пород деревьев;
- в Волынской области – военнослужащие высадили 7,5 тысячи сеянцев ольхи.
- во Львовской области – на территории Кинологического учебного центра высадили фруктовые деревья.
Украинские пограничники высаживали деревья / Фото Государственная пограничная служба Украины
Ранее мы рассказывали, что в Черкасской области высадили новый сосново-дубовый лес. К инициативе присоединились волонтеры, районные руководители, сознательная общественность и студенты. Им удалось посадить 7,5 тысячи сеянцев сосны и почти 5 000 сеянцев дуба на 2,6 гектара земли.