Пограничники присоединились к высадке деревьев

Украинские пограничники поддержали всеукраинскую экоакцию "Создаем леса вместе". Так, они высаживали деревья в Сумской, Житомирской, Львовской и Волынской областях.

Инициатива направлена ​​на увеличение зеленых насаждений страны. Она внедряется в рамках программы президента Украины "Зеленая страна".

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Где высадили деревья

в Сумской области – представители отдела "Великая Писаревка" совместно с лесниками государственного предприятия "Ахтырское лесное хозяйство" высадили 17 000 саженцев дуба обыкновенного;

в Житомирской области – пограничники отдела "Овруч" с местными жителями и лесниками госпредприятий высадили 10 000 саженцев различных пород деревьев;

в Волынской области – военнослужащие высадили 7,5 тысячи сеянцев ольхи.

во Львовской области – на территории Кинологического учебного центра высадили фруктовые деревья.

Украинские пограничники высаживали деревья / Фото Государственная пограничная служба Украины

Ранее мы рассказывали, что в Черкасской области высадили новый сосново-дубовый лес. К инициативе присоединились волонтеры, районные руководители, сознательная общественность и студенты. Им удалось посадить 7,5 тысячи сеянцев сосны и почти 5 000 сеянцев дуба на 2,6 гектара земли.