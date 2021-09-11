IТ-компания провела собственный опрос среди студентов и выпускников, чтобы выяснить их планы по дальнейшей карьеры.
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Большинство украинцев хотят работать по специальности
В общем 46,82% украинских студентов точно планируют работать по специальности. Еще 27,03% ответили, что "скорее планируют".
В то же время 9,68% заявили, что точно не планируют строить карьеру по собственной специальности, а еще 16,47% – "скорее не планируют".
Большинство студентов хотят работать по специальности / Инфографика Genesis Education
IТ-сфера – в тренде среди украинских студентов
Сразу 69,3% опрошенных сообщили, что хотели бы работать в IТ-компании. Кроме того, еще 23,4% ответили, что "скорее хотели бы".
Зато в целом 7,3% опрошенных сказали, что точно не хотят или "скорее не хотят" работать в IТ.
Студенты очень быстро начинают думать о собственной карьере
Интересно, что молодежь начинает задумываться о работе чуть ли не с первых дней обучения. Сразу 73,5% опрошенных сказали, что начали задумываться о карьере уже на первом или втором курсе. При этом такая тенденция характерна для студентов всех специальностей.
Кроме того, 57,5% опрошенных студентов ответили, что уже работают. Из них 29% работают не по специальности.