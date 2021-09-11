ІТ-компанія провела власне опитування серед студентів і випускників, аби з'ясувати їхні плани щодо подальшої кар'єри.

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Більшість українців хочуть працювати за фахом

Загалом 46,82% українських студентів точно планують працювати за фахом. Ще 27,03% відповіли, що "скоріше планують".

Водночас 9,68% заявили, що точно не планують будувати кар'єру за власним фахом, а ще 16,47% – "скоріше не планують".

Більшість студентів хочуть працювати за фахом / Інфографіка Genesis Education

ІТ-сфера – у тренді серед українських студентів

Одразу 69,3% опитаних повідомили, що хотіли б працювати в ІТ-компанії. Крім того, ще 23,4% відповіли, що "скоріше хотіли б".

Натомість загалом 7,3% опитаних сказали, що точно не хочуть або "скоріше не хочуть" працювати в ІТ.

Студенти дуже швидко починають думати про власну кар'єру

Цікаво, що молодь починає задумуватись про роботу ледь не з перших днів навчання. Одразу 73,5% опитаних сказали, що почали задумуватись про кар’єру вже на першому або другому курсі. При цьому така тенденція характерна для студентів усіх спеціальностей.

Крім того, 57,5% опитаних студентів відповіли, що вже працюють. З них 29% працюють не за фахом.

Важливо! Це опитування провели в період травня – червня 2021 року шляхом заповнення електронних анкет. Усього в опитуванні взяли участь 1 809 людей у віці 18 – 24 років.



Опитування є кількісно-якісним. Дані не є репрезентативними та не претендують до екстраполяції на усю генеральну сукупність. Результати опитування варто інтерпретувати як тренд.