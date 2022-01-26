Обучение запускает Украинская социальная академия в партнерстве с проектом "Я смогу!" Фонда Елены Пинчук. Проект воплощается при поддержке Фундации Кока-Кола.

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Подробности

Программа идеальна для женщин, стремящихся решать социально значимые проблемы с помощью своего бизнеса. В обучении могут принять участие все желающие предприниматели. Курс рассчитан на 2 месяца, в течение которых участники смогут овладеть 7 образовательными модулями и пообщаться с ведущими экспертами.

Женщины получат конкретные знания о том, как:

найти и проверить бизнес-идею;

проанализировать рынок;

создать жизнеспособный продукт.

Каждая участница, которая выполнит все задания и вовремя завершит обучение, получит возможность посоревноваться за грант на развитие собственного социального бизнеса,

– добавляют организаторы.

Заметим! Курс является абсолютно бесплатным. Чтобы принять участие, необходимо зарегистрироваться по ссылке.

Полный текст публикации:

Набор на курс "Социальное предпринимательство - больше чем бизнес" продолжен!

Украинская социальная академия совместно с проектом "Я смогу!" Фонда Елены Пинчук приглашает женщин-предпринимателей к обучению!

В течение 2 месяцев вы пройдете 7 образовательных модулей и сможете пообщаться с экспертами курса, которые научат вас как:

- найти и проверить бизнес-идею;

- проанализировать рынок;

– создать жизнеспособный продукт.

Если у вас есть идея бизнеса или уже сделали первые шаги в предпринимательстве, если хотите с помощью своей бизнес-модели решать социальные проблемы и помогать другим, тогда этот курс для вас!

Каждая участница, которая выполнит все задания и вовремя завершит обучение, получит возможность посоревноваться за грант на развитие собственного социального бизнеса.

Регистрация на курс открыта по ссылке: https://bit.ly/3tzSl0D

Курс бесплатный. Проект воплощен при поддержке Фонда Кока-Кола.