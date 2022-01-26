Украинских предпринимательниц приглашают на обучение: почему это важно
Источник:фейсбук Украинской Социальной Академии
Украинок приглашают на курс "Социальное предпринимательство – больше, чем бизнес". Это шанс реализовать свою идею, направленную на помощь другим.
Обучение запускает Украинская социальная академия в партнерстве с проектом "Я смогу!" Фонда Елены Пинчук. Проект воплощается при поддержке Фундации Кока-Кола.
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Подробности
Программа идеальна для женщин, стремящихся решать социально значимые проблемы с помощью своего бизнеса. В обучении могут принять участие все желающие предприниматели. Курс рассчитан на 2 месяца, в течение которых участники смогут овладеть 7 образовательными модулями и пообщаться с ведущими экспертами.
Женщины получат конкретные знания о том, как:
- найти и проверить бизнес-идею;
- проанализировать рынок;
- создать жизнеспособный продукт.
Каждая участница, которая выполнит все задания и вовремя завершит обучение, получит возможность посоревноваться за грант на развитие собственного социального бизнеса,
– добавляют организаторы,
Полный текст публикации:
Набор на курс "Социальное предпринимательство - больше чем бизнес" продолжен!
Украинская социальная академия совместно с проектом "Я смогу!" Фонда Елены Пинчук приглашает женщин-предпринимателей к обучению!
В течение 2 месяцев вы пройдете 7 образовательных модулей и сможете пообщаться с экспертами курса, которые научат вас как:
- найти и проверить бизнес-идею;
- проанализировать рынок;
- создать жизнеспособный продукт.
Если у вас есть идея бизнеса или уже сделали первые шаги в предпринимательстве, если хотите с помощью своей бизнес-модели решать социальные проблемы и помогать другим, тогда этот курс для вас!
Каждая участница, которая выполнит все задания и вовремя завершит обучение, получит возможность посоревноваться за грант на развитие собственного социального бизнеса.
Регистрация на курс открыта по ссылке: https://bit.ly/3tzSl0D
Курс бесплатный. Проект воплощен при поддержке Фонда Кока-Кола.