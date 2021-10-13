Программа поможет осознанно выбирать продукты и рационально распределять средства. Кроме того, вам не нужно тратить время на анализ продуктов – это сделает приложение!

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О стартап

FoodStr – уникальный проект, который основали жители в 2020 году. Разработчики стартапа предлагают решение, которое поможет потребителям выбирать безопасные пищевые продукты в магазинах. Мобильное приложение, с помощью можно отсканировать товар и узнать его состав, доступный для iOS и Android. Проверка осуществляется в один клик!

Сканер FoodStr / Картинка FoodStr

Цель авторов – сделать украинцев здоровее и привить им критическое мышление в выборе продуктов.

FoodStr срывает этикетки и открывает подлинное содержание продуктов. Выбирайте полезное для себя и близких,

– говорится на сайте FoodStr.

Чем особый

Мобильное приложение Foodstr предлагает:

доступ к всеукраинской базе пищевых продуктов;

детальное описание товаров и информацию о влиянии "ешек" на здоровье;

аргументированные вердикты о пользе или вреде определенного продукта;

возможность самостоятельно добавлять новые товары в базу, формировать персональные списки выбранных продуктов и делиться ими;

объективность и беспристрастность – у проекта нет спонсоров, а в приложении отсутствует реклама.

Программа может определить наличие вредных компонентов в продуктах не только украинских, но и иностранных производителей. Сейчас в FoodStr входит 600 тысяч отечественных и импортных товаров, которые продаются на территории Украины. В перспективе разработчики планируют дополнять и обновлять приложение.

Как работает сервис FoodStr: смотрите видео