Програма допоможе свідомо обирати продукти й раціонально розподіляти кошти. Крім того, вам не потрібно витрачати час на аналіз продуктів – це зробить застосунок!

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Про стартап

FoodStr – унікальний проєкт, який заснували вінничани у 2020 році. Розробники стартапу пропонують рішення, яке допоможе споживачам обирати найбезпечніші харчові продукти у магазинах. Мобільний застосунок, за допомогою можна відсканувати товар та дізнатися його склад, доступний для iOS та Android. Перевірка здійснюється в один клік!

Cканер FoodStr / Зображення FoodStr

Мета авторів – зробити українців здоровішими та прищепити їм критичне мислення у виборі продуктів.

FoodStr зриває етикетки та відкриває справжній вміст продуктів. Обирайте найкорисніше для себе і близьких,

– йдеться на сайті FoodStr.

Чим особливий Мобільний додаток Foodstr пропонує: доступ до всеукраїнської бази харчових продуктів;

детальний опис товарів та інформацію про вплив "єшок" на здоров'я;

аргументовані вердикти щодо користі чи шкоди певного продукту;

можливість самостійно додавати нові товари в базу, формувати персональні списки обраних продуктів та ділитися ними;

об'єктивність та неупередженість – у проєкту немає спонсорів, а у застосунку відсутня реклама. Програма може визначити наявність шкідливих компонентів у продуктах не лише українських, а й іноземних виробників. Наразі до FoodStr входить 600 тисяч вітчизняних та імпортних товарів, які продаються на території України. У перспективі розробники планують доповнювати та оновлювати додаток.

Як працює сервіс FoodStr: дивіться відео