Greencubator.Academy – первая подобная инициатива в Украине. Главная цель – способствовать развитию "зеленых" решений, которые предлагают молодые украинские стартапы.
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О платформе
Разработчики программы стремятся обеспечить украинских экоинноваторов свободным доступом к качественному бизнес-образованию. Предприниматели получат реальные инструменты для развития идей, а специалисты помогут им сделать первый шаг в собственный бизнес.
Почему именно Greencubator.Academy
- Целенаправленно занимается зелеными бизнесами с момента основания;
- Организовывает встречи с предпринимателями, инвесторами и возможными клиентами;
- Предоставляет не только видео и форумы, но и живой фидбек на выполненные задания;
- Предлагает лучшие мировые практики стартапостроения – на украинском языке;
- Обеспечивает доступ к сети поддержки от лучших компаний, а также сервисы на десятки тысяч долларов – бесплатно;
- В результате студенты получают не сертификаты о прохождении учебы, а реальный бизнес.
Курсы
- Зеленые стартапы: бизнес, создающий прогресс (открылся, продолжается набор)
- Зеленый бизнес: для малых и средних корпораций (в разработке)
- Содействие обществу и бизнесу для устойчивого развития (в разработке)
- Бизнес-английский для стартапов (в разработке)
Как пройти обучение
Вы имеете собственную "зеленую" идею и мечтаете сделать ее прибыльным бизнесом? Тогда этот курс – именно для вас. Зарегистрироваться на обучение можно по ссылке. Набор продлится до 12 декабря 2021 года.