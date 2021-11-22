Greencubator.Academy – перша подібна ініціатива в Україні. Головна мета – сприяти розвитку "зелених" рішень, які пропонують молоді українські стартапи.

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Про платформу

Розробники програми прагнуть забезпечити українських екоінноваторів вільним доступом до якісної бізнес-освіти. Підприємці отримають реальні інструменти для розвитку ідей, а фахівці допоможуть їм зробити перший крок у власний бізнес.

Чому саме Greencubator.Academy

  • Цілеспрямовано займається зеленими бізнесами з моменту заснування;
  • Організовує зустрічі з підприємцями, інвесторами та можливими клієнтами;
  • Надає не лише відео та форуми, але і живий фідбек на виконані завдання;
  • Пропонує найкращі світові практики стартапобудування – українською мовою;
  • Забезпечує доступ до мережі підтримки від найкращих компаній, а також сервіси на десятки тисяч доларів – безкоштовно;
  • В результаті студенти отримують не сертифікати про проходження навчання, а реальний бізнес.

Курси

  1. Зелені стартапи: бізнес, що створює прогрес (відкрився, триває набір)
  2. Зелений бізнес: для малих та середніх корпорацій (у розробці)
  3. Співдія громади та бізнесу для сталого розвитку (у розробці)
  4. Бізнес-англійська для стартапів (у розробці)

Як пройти навчання

Маєте власну "зелену" ідею та мрієте зробити її прибутковим бізнесом? Тоді цей курс – саме для вас. Зареєструватися на навчання можна за посиланням. Набір триватиме до 12 грудня 2021 року.