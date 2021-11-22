Украинский Greencubator запускает образовательную платформу для экостартапов

Украинская сеть энергетических инноваций Greencubator запускает собственную образовательную программу для экопредпринимателей. Сейчас открыт набор студентов на первый курс.

Greencubator.Academy – первая подобная инициатива в Украине. Главная цель – способствовать развитию "зеленых" решений, которые предлагают молодые украинские стартапы.

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О платформе

Разработчики программы стремятся обеспечить украинских экоинноваторов свободным доступом к качественному бизнес-образованию. Предприниматели получат реальные инструменты для развития идей, а специалисты помогут им сделать первый шаг в собственный бизнес.

Почему именно Greencubator.Academy

Целенаправленно занимается зелеными бизнесами с момента основания;

Организовывает встречи с предпринимателями, инвесторами и возможными клиентами;

Предоставляет не только видео и форумы, но и живой фидбек на выполненные задания;

Предлагает лучшие мировые практики стартапостроения – на украинском языке;

Обеспечивает доступ к сети поддержки от лучших компаний, а также сервисы на десятки тысяч долларов – бесплатно;

В результате студенты получают не сертификаты о прохождении учебы, а реальный бизнес.

Курсы

Зеленые стартапы: бизнес, создающий прогресс (открылся, продолжается набор) Зеленый бизнес: для малых и средних корпораций (в разработке) Содействие обществу и бизнесу для устойчивого развития (в разработке) Бизнес-английский для стартапов (в разработке)

Как пройти обучение

Вы имеете собственную "зеленую" идею и мечтаете сделать ее прибыльным бизнесом? Тогда этот курс – именно для вас. Зарегистрироваться на обучение можно по ссылке. Набор продлится до 12 декабря 2021 года.

Greencubator – украинская организация, деятельность которой направлена ​​на энергетические инновации. Проект развивает экосистему устойчивого предпринимательства, климатических инноваций и зеленой экономики в Украине и Восточной Европе. Greencubator открывает возможности для развития бизнеса, нетворкинга, получения инвестиций украинским экостартапам, социальным бизнесам, инноваторам в сфере устойчивого развития.