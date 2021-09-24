Активисты стремятся привлечь внимание власти и общественности к проблемам экологии. Сегодня чрезвычайно важно прилагать усилия к сокращению выбросов парниковых газов и подготовки к изменению климата.

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Детали события

Всех неравнодушных киевлян и гостей города призывают объединиться и выйти на марш. Более того, другие города могут присоединиться к событию и устроить собственные акции!

Температура на планете растет, уровень моря повышается, леса горят, природные катаклизмы учащаются. Изменение климата – это вызов для всего человечества, поэтому нам необходимо действовать решительно. Оставьте свои прежние срочные дела и выходите за климат вместе с нами !,

– говорится в сообщении организации "Экодия".

Маршрут

Климатический марш начнется в 12.00 на Михайловской площади. Следующие остановки:

13.00 – Площадь независимости;

13.10 – Европейская площадь;

13.45 – Верховная рада.

Чтобы присоединиться к экоакции, необходимо осуществить три простых шага: перейти по ссылке, нажать "Буду на марше" и зарегистрироваться на событие.

Климатический марш 2021: смотрите видео

Справка: Центр экологических инициатив "Экодия" – это общественная организация, которая объединяет экспертов и активистов вокруг идеи сохранения окружающей среды через влияние на принятие решений. За первые годы деятельности организацию поддержало более 20 000 украинцев. В 2019 году вместе с экопартнерами удалось провести многотысячный климатический марш. Кроме того, "Экодия" запустила ряд важных петиций и регулярно организует акции для привлечения внимания властей к насущным проблемам окружающей среды в Украине.