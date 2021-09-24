Активісти прагнуть привернути увагу влади та спільноти до проблем екології. Сьогодні надзвичайно важливо докладати зусиль до скорочення викидів парникових газів та підготовки до зміни клімату.

Варте уваги Завдяки Сімейній кімнаті юна Богданка може бути поряд з рідними, поки долає рідкісну хворобу

Деталі події

Усіх небайдужих киян та гостей міста закликають об'єднатися та вийти на марш. Ба більше, інші міста можуть долучитися до події та влаштувати власні акції!

Температура на планеті росте, рівень моря підвищується, ліси палають, природні катаклізми частішають. Зміна клімату – це виклик для всього людства, саме тому нам необхідно діяти рішуче. Закиньте свої колишні термінові справи та виходьте за клімат разом з нами!,

– йдеться у повідомленні орагнізації "Екодія".

Маршрут

Кліматичний марш розпочнеться о 12.00 на Михайлівській площі. Наступні зупинки:

13.00 – Майдан незалежності;

13.10 – Європейська площа;

13.45 – Верховна рада.

Щоб долучитися до екоакції, необхідно здійснити три прості кроки: перейти за посиланням, натиснути "Буду на марші" та зареєструватися на подію.

Кліматичний марш 2021: дивіться відео

Довідка: Центр екологічних ініціатив "Екодія" – це громадська організація, яка об'єднує експертів та активістів навколо ідеї збереження довкілля через вплив на прийняття рішень. За перші роки діяльності організацію підтримало понад 20 000 українців. У 2019 році разом з екопартнерами вдалося провести багатотисячний кліматичний марш. Крім того, "Екодія" запустила ряд важливих петицій та регулярно організовує акції для привернення уваги влади до нагальних проблем довкілля в Україні.