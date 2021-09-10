Кафе открыл финский пастор Тимо Суутари. Он вместе с благотворительной организацией "Global Christian Support – Ukraine" еще с 2016 года организовывали для детей из Донбасса оздоровительные лагеря в Лапландии и Хельсинки.

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Символичность украинского кафе

Кафе символически расположенно по адресу Raatteentie 183, что по дороге в музей "Зимней войны" и памятнику украинским воинам, погибшим во время боевых действий на севере Финляндии в ходе войны 1939 – 1940 годов, который называется "Украина молится за души погибших".

По словам финского пастора Тимо Суутари, кафе открылось лишь в июне 2021, но каждый день его уже посещают около 150 человек.

Благотворительная деятельность кафе

Идея открытия кафе возникла из-за стремления пастора еще больше расширять горизонты своей деятельности в поддержку детей с востока Украины и привлекать внимание финской общественности к ситуации в Украине.

Предполагается, что кафе будет работать только в туристический сезон: в течение мая – сентября. К работе в нем в будущем будут приглашать детей с востока Украины во время их летнего отдыха в Финляндии.

В поддержку развития кафе и украшения его украинской айдентикой, от имени посольства Украины пастору подарили украинские флаги, туристические путеводители по разным регионам Украины и другие книги, посвященные Украине.

Если будете проезжать вблизи, обязательно посетите кафе и приглашайте друзей!

– призывает украинское посольство.

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