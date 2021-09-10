Кафе відкрив фінський пастор Тімо Суутарі. Він разом з благодійною організацією "Global Christian Support – Ukraine" ще з 2016 року організовували для дітей з Донбасу оздоровчі табори в Лапландії та місті Гельсінкі.

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Символічність українського кафе

Кафе символічно розташоване за адресою Raatteentie 183, що по дорозі до музею "Зимової війни" та пам'ятнику українським воїнам, загиблим під час бойових дій на півночі Фінляндії в ході війни 1939 – 1940 років, який має назву "Україна молиться за душі загиблих".

За словами фінського пастора Тімо Суутарі, кафе відкрилося лише у червні 2021 року, але щодня його вже відвідують близько 150 людей.

Благодійна діяльність кафе

Ідея відкриття кафе виникла через прагнення пастора ще більше розширювати горизонти своєї діяльності на підтримку дітей зі сходу України та привертати увагу фінської громадськості до ситуації в Україні.

Передбачається, що кафе працюватиме лише у туристичний сезон: протягом травня – вересня. До роботи в ньому у майбутньому будуть запрошувати дітей зі Сходу України під час їхнього літнього відпочинку у Фінляндії.

На підтримку розвитку кафе й прикрашення його українською айдентикою, від імені посольства України пастору подарували українські прапори, туристичні путівники по різним регіонам України та інші книжки, присвячені Україні.

Якщо будете проїжджати поблизу, обов'язково відвідайте кафе та запрошуйте друзів!

– закликає українське посольство.

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