С целью улучшения международной климатической устойчивости Европейский Союз оказывает поддержку по внедрению и реализации экологических проектов на местном уровне. В нашей стране Ивано-Франковская область первой получит финансирование на разработку стратегии.
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Детали
В Ивано-Франковской облгосадминистрации состоялась встреча, посвященная обсуждению важных экологических проблем, в частности – изменению климата. Мероприятие состоялось при участии экспертов – Майкла Фланагана, Антониосима Сакалиса и Оксаны Кисель. Они являются представителями проекта международной технической помощи Евросоюза "Усиление способности региональных и местных органов власти для внедрения и применения законодательства ЕС в сферах защиты окружающей среды, противодействия климатическим изменениям и развития инфраструктурных проектов"
Экологическая тематика является чрезвычайно актуальной для нашего туристического региона, поскольку непосредственно влияет на все сферы жизнедеятельности края,
– подчеркнула глава облгосадминистрации Светлана Онищук.