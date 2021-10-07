З метою покращення міжнародної кліматичної стійкості Європейський Союз надає підтримку щодо впровадження та реалізації екологічних проєктів на місцевому рівні. В нашій країні Івано-Франківська область першою отримає фінансування на розробку стратегії.

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В Івано-Франківській облдержадміністрації відбулася зустріч, присвячена обговоренню важливих екологічних проблем, зокрема – зміни клімату. Захід відбувся за участі експертів – Майкла Фланагана, Антоніосіма Сакаліса та Оксани Кисіль. Вони є представниками проєкту міжнародної технічної допомоги Євросоюзу"Посилення спроможності регіональних та місцевих органів влади для впровадження та застосування законодавства ЄС у сферах захисту навколишнього середовища, протидії кліматичним змінам та розвитку інфраструктурних проєктів"

Екологічна тематика є надзвичайно актуальною для нашого туристичного регіону, оскільки безпосередньо впливає на всі сфери життєдіяльності краю,

– підкреслила голова облдержадміністрації Світлана Онищук.

Представники ОДА переконані, що реалізація таких екологічних проєктів є вкрай важливою. Тож головне завдання регіону – сприяти впровадженню подібних ініціатив.