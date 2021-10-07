Улучшение экологии в Ивано-Франковской разрабатывают стратегию адаптации к изменению климата

На Ивано-Франковщине разработают областную стратегию адаптации к изменению климата и план мероприятий по ее реализации. Это пилотный проект для Украины, что осуществляется при поддержке ЕС.

С целью улучшения международной климатической устойчивости Европейский Союз оказывает поддержку по внедрению и реализации экологических проектов на местном уровне. В нашей стране Ивано-Франковская область первой получит финансирование на разработку стратегии.

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Детали

В Ивано-Франковской облгосадминистрации состоялась встреча, посвященная обсуждению важных экологических проблем, в частности – изменению климата. Мероприятие состоялось при участии экспертов – Майкла Фланагана, Антониосима Сакалиса и Оксаны Кисель. Они являются представителями проекта международной технической помощи Евросоюза "Усиление способности региональных и местных органов власти для внедрения и применения законодательства ЕС в сферах защиты окружающей среды, противодействия климатическим изменениям и развития инфраструктурных проектов"

Экологическая тематика является чрезвычайно актуальной для нашего туристического региона, поскольку непосредственно влияет на все сферы жизнедеятельности края,

– подчеркнула глава облгосадминистрации Светлана Онищук.

Представители ОГА убеждены, что реализация таких экологических проектов является крайне важной. Поэтому главная задача региона – способствовать внедрению подобных инициатив.