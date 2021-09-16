Так, Всеукраинское молодежное движение Let's do it Ukraine запускает кампанию "Увидел? Убери". Главная цель – привлечь как можно больше людей к очистке окружающей среды от мусора.

Примечательно Семейно ориентированная медицина: как она работает, и почему это важно для больных детей

Об экоинициативе

В Украине акция по уборке охватывает 24 области и столицу. Сейчас зарегистрировано более 2 000 локаций от волонтеров, представителей образования, бизнеса и других. "Украина входит в пятерку лидеров международной подготовки. Мы одни из самых ярких примеров национальной сплоченности", – добавляет Юлия.

Локации

Центральной локацией в Киеве станет Гидропарк, а во Львове – Цитадель. С сегодняшнего дня вы можете просмотреть все представленные пункты уборки на cайт Let's do it Ukraine.

Мы призываем всех брать с собой средства индивидуальной защиты, перчатки, пакеты, а также – друзей и хорошее настроение! ,

– отмечает Президент Всеукраинского молодежного движения Let's do it Ukraine Юлия Мархель.

Важно! В случае неблагоприятных погодных условий, мероприятие переносится на следующую субботу – 25 сентября, 10.00. Это касается именно того населенного пункта/города/cела, где будет плохая погода (ливень, ураган и т.п.).

Как присоединиться