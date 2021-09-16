Так, Всеукраинское молодежное движение Let's do it Ukraine запускает кампанию "Увидел? Убери". Главная цель – привлечь как можно больше людей к очистке окружающей среды от мусора.
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Об экоинициативе
В Украине акция по уборке охватывает 24 области и столицу. Сейчас зарегистрировано более 2 000 локаций от волонтеров, представителей образования, бизнеса и других. "Украина входит в пятерку лидеров международной подготовки. Мы одни из самых ярких примеров национальной сплоченности", – добавляет Юлия.
Локации
Центральной локацией в Киеве станет Гидропарк, а во Львове – Цитадель. С сегодняшнего дня вы можете просмотреть все представленные пункты уборки на cайт Let's do it Ukraine.
Мы призываем всех брать с собой средства индивидуальной защиты, перчатки, пакеты, а также – друзей и хорошее настроение! ,
– отмечает Президент Всеукраинского молодежного движения Let's do it Ukraine Юлия Мархель.
Как присоединиться
- пригласить друзей и прийти на локацию;
- убрать мусор на выбранной локации;
- донести собранное до ближайшего мусорного бака, или же сдать на переработку (если рядом с локацией расположен пункт приема вторсырья – воспользуйтесь такой возможностью);
- поделиться фотографиями в соцсетях с хэштегом #побачивприберы #letsdoitukraine #worldcleanupday;
- зафиксировать результаты на сайте letsdoitukraine.org.