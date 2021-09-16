Так, Всеукраїнський молодіжний рух Let's do it Ukraine запускає кампанію "Побачив? Прибери". Головна мета – залучити якомога більше до очищення довкілля від сміття.

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Про екоініціативу

В Україні акція з прибирання охоплює 24 області та столицю. Наразі зареєстровано понад 2 000 локацій від волонтерів, освітян, представників бізнесу та інших. "Україна входить у п'ятірку фаворитів міжнародної підготовки. Ми одні з найяскравіших прикладів національної згуртованості", – додає Юлія.

Локації

Центральною локацією у Києві стане Гідропарк, а у Львові – Цитадель. Від сьогодні ви можете переглянути усі представлені пункти прибирання на cайті Let's do it Ukraine.

Ми закликаємо усіх брати з собою засоби індивідуального захисту, рукавички, пакети, а також – друзів та хороший настрій!,

– зауважує Президент Всеукраїнського молодіжного руху Let's do it Ukraine Юлія Мархель.

Важливо! У разі несприятливих погодних умов, захід переноситься на наступну суботу – 25 вересня, 10.00. Це стосується саме того населеного пункту/міста/cелища, де буде погана погода (злива, буревій тощо).

Як долучитися