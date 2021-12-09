18-метровая елка появится на площади Шандора Петефи. Именно здесь будет работать традиционная новогодняя ярмарка.

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Подробности

По официальным данным, город потратил на:

искусственную сосну – 710 тысяч гривен;

декоративное ограждение – 60 тысяч гривен;

светодиодные гирлянды "Метеоритный дождь" – 37,5 тысяч гривен.

Украсят елку теми же шариками, что и в прошлом году (белые, серебряные, золотые), также докупили часть новых в таких же цветах. Используют и иллюминацию, которая была в предыдущие годы,

– отметили в горсовете.

Справка: Ужгородское коммунальное предприятие "Парк культуры и отдыха Под замком" подписало договор о покупке сосны и фурнитуры с тернопольской компанией "Витал Сити Груп". Предварительно, елку должны доставить в Ужгород до 13 декабря.

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