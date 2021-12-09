18-метрова ялинка з'явиться на площі Шандора Петефі. Саме тут працюватиме традиційний новорічний ярмарок.

Цікаво У Чернівцях пересадили ялинки за допомогою спеціальної техніки

Деталі

За офіційними даними, місто витратило на:

  • штучну сосну – 710 тисяч гривень;
  • декоративну огорожу – 60 тисяч гривень;
  • світлодіодні гірлянди "Метеоритний дощ" – 37,5 тисячі гривень.

Прикрасять ялинку тими ж кульками, що й торік (білі, срібні, золоті), також докупили частину нових у таких же кольорах. Використають й ілюмінацію, яка була у попередні роки,
– зазначили у міськраді.

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