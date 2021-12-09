В Ужгороде в этом году установят искусственную елку
9 декабря 2021 , 22:46Читати новину українською
Источник:Zaxid.net
В этом году в Ужгороде впервые установят искусственную елку. Ожидается, что объект будет открыт 18 декабря.
18-метровая елка появится на площади Шандора Петефи. Именно здесь будет работать традиционная новогодняя ярмарка.
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Подробности
По официальным данным, город потратил на:
- искусственную сосну – 710 тысяч гривен;
- декоративное ограждение – 60 тысяч гривен;
- светодиодные гирлянды "Метеоритный дождь" – 37,5 тысяч гривен.
Украсят елку теми же шариками, что и в прошлом году (белые, серебряные, золотые), также докупили часть новых в таких же цветах. Используют и иллюминацию, которая была в предыдущие годы,
– отметили в горсовете.
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